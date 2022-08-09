В Эстонии призвали ограничить выдачу россиянам виз в страны ЕС

Власти стран Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы россиянам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила министр Эстонии Кая Каллас.

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала она в своих соцсетях.

Политик подчеркнула, что хоть сейчас авиасообщение с РФ закрыто, страны Шенгенской зоны всё ещё выдают визы, в результате чего страдают соседние с Россией государства.

«Пора прекращать туризм из России уже сейчас», — заявила премьер Эстонии.

Напомним, что в Эстонии и ряде других стран ЕС уже ограничили выдачу виз россиянам, однако граждане РФ могут всё ещё пользоваться выдачей шенгенских виз. При этом в МИД РФ подчёркивали, что ограничение их оформления обернётся серьёзными последствиями.