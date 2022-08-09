В Эстонии призвали ограничить выдачу россиянам виз в страны ЕС
По мнению премьера Каи Каллас, посещение Европы — привилегия, а не право человека
Власти стран Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы россиянам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила министр Эстонии Кая Каллас.
«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала она в своих соцсетях.
Политик подчеркнула, что хоть сейчас авиасообщение с РФ закрыто, страны Шенгенской зоны всё ещё выдают визы, в результате чего страдают соседние с Россией государства.
«Пора прекращать туризм из России уже сейчас», — заявила премьер Эстонии.
Напомним, что в Эстонии и ряде других стран ЕС уже ограничили выдачу виз россиянам, однако граждане РФ могут всё ещё пользоваться выдачей шенгенских виз. При этом в МИД РФ подчёркивали, что ограничение их оформления обернётся серьёзными последствиями.