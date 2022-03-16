В ГУ МВД России по Алтайскому краю поздравили сотрудников ОБЭПиПК с 85-летием подразделения

Подразделениям экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России сегодня исполняется 85 лет. В ГУ МВД России по Алтайскому краю состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к этому знаменательному событию.

16 марта 1937 года совсекретным приказом НКВД СССР был организован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией — легендарный ОБХСС. Сотрудников этих подразделений, безусловно, уважали, и в хорошем смысле этого слова побаивались. Именно тогда были заложены знаменитые традиции, которые продолжали и укрепляли последующие поколения, несущие службу в ОБЭПах, а на современном этапе — Управлениях по экономической безопасности и противодействия коррупции.

Личный состав подразделения и ветеранов с юбилеем службы поздравил начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян.

Он отметил, что от результатов деятельности сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, от их добросовестного исполнения служебных обязанностей во многом зависит благополучие и благосостояние региона и каждого жителя Алтайского края. Среди основных качеств современного сотрудника руководитель Главного управления выделил честность, бескомпромиссность, стремление достичь поставленных целей, высочайший профессионализм и необходимость постоянно быть в курсе стремительно развивающихся современных технологий. Андрей Анатольевич пожелал всем успехов в службе, здоровья, мира и благополучия. А ветеранов тепло поблагодарил за активное участие в обучении и подготовке молодых сотрудников. Андрей Анатольевич также отметил, что в его послужном списке шесть лет, которые он отдал службе в подразделении по экономической безопасности. Он назвал это время серьёзной школой профессионального опыта, который впоследствии в числе других стал надёжной опорой в становлении его как руководителя.

Только за последний год Управлением экономической безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю раскрыто более 500 преступлений, в том числе коррупционного характера. За пять лет работы данного подразделения выявлено 336 резонансных преступлений экономической, налоговой и коррупционной направленности. В суд ушло 59 уголовных дел в составе организованных групп и преступных сообществ. В 2021 году по результатам оперативных мероприятий управления направлено в суд уголовное дело по одной из самых тяжких статей Уголовного кодекса Российской Федерации: 210-й — «Организация преступного сообщества». На скамье подсудимых оказались девять участников межрегиональной преступной группы, члены которой специализировались на хищении денежных средств граждан. Организатором преступного сообщества оказался житель Кемеровской области. Общий размер установленного материального ущерба по оконченным уголовным делам за прошлый год составил около одного миллиарда.

Андрей Анатольевич Подолян по традиции наградил сотрудников и ветеранов медалями, почётными грамотами и благодарностями. В их числе медаль МВД России «За доблесть в службе» вручена заместителю начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю, полковнику полиции Виталию Полтарыхину.

Медалями Российского Совета ветеранов отдела внутренних дел и внутренних войск «За вклад в развитие и укрепление ветеранского движения» награждены полковник милиции в отставке Пётр Панин, подполковник милиции в отставке Владимир Реутов и подполковник милиции в отставке Василий Шамотенко.

В конце торжественного мероприятия Андрей Анатольевич Подолян ещё раз пожелал всем собравшимся сотрудникам и ветеранам здоровья, бодрости духа и успешного выполнения служебных задач на благо нашей Родины.