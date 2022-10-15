В Приморье районного военкома нашли погибшим

В Приморском крае военный комиссар Партизанского и Лазовского районов Роман Малык был найден погибшим. Как сообщает «Лента.ру», местная администрация сообщает, что мужчина трагически погиб.

«Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего горячие точки, но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь», — добавили в администрации, выразив соболезнования его родным и близким.

По информации Telegram-канала Amur Mash, сейчас полиция рассматривает версии убийства и суицида Малыка. Его тело обнаружили около забора дома на улице Селедцова. При этом родные не верят в возможное самоубийство — с их слов, военком был уравновешен и уверен в себе.