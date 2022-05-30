В Wildberries начали продавать автозапчасти

Маркетплейс Wildberries начал продавать автозапчасти, ввозимые по параллельному импорту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В мае 2022 года у покупателей Wildberries появилась возможность выбирать новый ассортимент автозапчастей, ввозимых предпринимателями в том числе и по параллельному импорту: двигателей, топливных систем, трансмиссий, электрооборудования, запчастей для ходовой системы, рулевого управления и т.д.», — рассказали в компании.

Отмечается, что в планах у Wildberries расширить ассортимент запчастями для грузовых автомобилей.

Уже сейчас автомобилисты могут искать необходимые детали. Специальный сервис позволяет осуществлять поиск не только по модели и марке, но и по VIN/Frame транспортного средства.