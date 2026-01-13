Поздняя стадия рака. 24-летняя британка назвала симптом, испугавший врачей

Девушка долго не обращалась к медикам, из-за того что симптомы то появлялись, то исчезали

Молодая жительница Великобритании, у которой диагностировали рак кишечника в 24 года, описала три тревожных признака, заставивших ее обратиться к врачам. Видеоисторией в социальных сетях поделилась Пейдж Сейферт, отмечая, что эти симптомы "автоматически не указывают на рак", но являются серьезным поводом для проверки, пишет "Российская газета".

Первым сигналом стала совершенно особая усталость, не проходящая даже после долгого сна.

«Мои глаза все время хлопали. Не важно, если я при этом спала по 12 часов, я была просто истощена. Усталость, связанная с раком, – это совершенно другой уровень», – рассказала девушка.

К этому добавились периодические боли в животе, его вздутие и проблемы с аппетитом. Симптомы то появлялись, то исчезали, что заставило ее откладывать визит к специалисту.

Когда Пейдж наконец обратилась к врачам, сообщив о крови в стуле, боли и усталости, медики отреагировали моментально. Несмотря на ее молодой возраст, врачи сразу заподозрили онкозаболевание и назначили срочное обследование.

«Эти симптомы часто связаны с такими вещами, как СРК, целиакия, и рядом других вещей», – подчеркнула Пейдж, призывая не паниковать, но быть внимательными к сигналам собственного тела.

Диагностика подтвердила активно растущую опухоль третьей стадии, требующую немедленного лечения, которое она сейчас проходит.

