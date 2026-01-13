Алтайский спортсмен Сергей Шубенков примет участие в новом сезоне шоу "Ледниковый период"

Премьера состоится на Первом канале 24 января

13 января 2026, 21:16, ИА Амител

Спортсмен Сергей Шубенков / Фото: ВФЛА

Известный алтайский спортсмен, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в беге с барьерами Сергей Шубенков примет участие в новом сезоне шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Его партнершей по льду станет чемпионка России по фигурному катанию Елизавета Худайбердиева, анонс размещен на сайте Первого канала.

Премьера нового сезона телепроекта, посвященного парному катанию, запланирована на 24 января. Ведущими шоу вновь выступят олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. В состав судейской коллегии вошли звезды фигурного катания Евгения Медведева, Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Роман Костомаров и Максим Траньков.

Помимо Худайбердиевой, в проекте участвуют и другие титулованные фигуристки, включая Анну Щербакову, Александру Трусову, Алену Косторную и Елизавету Туктамышеву.