Новый рекорд. Аэропорт Барнаула обслужил почти 800 тыс. пассажиров за 2025 год

Почти половина пассажиров летала в Москву

13 января 2026, 21:30, ИА Амител

Аэропорт Барнаула / Фото: mintrans.alregn.ru

Международный аэропорт Барнаула имени Германа Титова в 2025 году обслужил рекордные 790 тысяч пассажиров. По данным регионального Минтранса, это на 1,15% больше, чем годом ранее.

«Москва остается самым популярным маршрутом: за год столичными рейсами воспользовались более 433 тыс. человек. На втором месте – Санкт-Петербург почти с 66 тыс. пассажиров. Сопоставимый поток показало направление в Сочи», – пишет ведомство.

Значительный трафик также сформировали рейсы в Новосибирск, Екатеринбург и Казань – свыше 30 тысяч пассажиров в каждом направлении.

Всего география полетов в 2025 году охватывала десять российских городов. Шесть из них – Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Улан-Удэ и Чита – остаются социально значимыми и выполняются при поддержке региональных субсидий. Общий объем финансирования в прошлом году составил 100 млн рублей.

В декабре сообщалось, что новый терминал аэропорта готов на 80%. Сдать его подрядчики планируют в марте 2026 года. Губернатор Виктор Томенко отмечал, что объект городу очень нужен, так как пассажиропоток постоянно растет. Для сравнения: в 2018 году он составлял 500 тысяч.