Комментатор из Омска забыл о микрофоне и оскорбил юных хоккеистов из Казахстана
Теперь ему грозит уголовное дело и до семи лет лишения свободы
13 января 2026, 19:20, ИА Амител
Спортивный комментатор Максим Гречанин, работавший на матче детско-юношеского турнира в Омске, оказался в центре скандала из-за расистских высказываний. Во время игры между "Сибирью" и казахстанским клубом "Астана" он оскорбил игроков и жителей Казахстана по национальному признаку, ошибочно полагая, что его микрофон отключен, сообщает "Газета.ру".
После того как запись попала в Сеть, журналист принес публичные извинения, назвав свои слова "грубыми и неэтичными" и отрицая намерение разжигать межнациональную рознь. Однако этот инцидент может иметь для него серьезные последствия: на Гречанина уже поступили жалобы от родителей юных спортсменов, и его карьера на 12 канале находится под вопросом.
Кроме того, в Казахстане против комментатора могут возбудить уголовное дело по статье о разжигании розни, которая предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о правовых последствиях для журналиста.
00:46:36 14-01-2026
вот же гад. компрометирует всех. Вообще эта профессия сейчас стала в себе держать много грубиянов и невежд, необразованных, быдлячьих таких...простивно
07:47:02 14-01-2026
Гость (00:46:36 14-01-2026) вот же гад. компрометирует всех. Вообще эта профессия сейчас...
Какой манерный комментарий. Прям от девицы нежной.
Всегда комментаторы были такими. Крепкими на словцо и прямыми в суждениях. Это хоккеисты стали прям такими нежными и ранимыми. А мамашкам лишь бы только жаловаться. По поводу и без него. Совсем с катушек сошли! Отдали бы своих корзинок на курсы вышивания. Да и там бы нашли причину - иголочкой укололся!
09:46:27 14-01-2026
Когда русские в девяностых годах бежали из Казахстана, побросав всё имущество - кто-то из казахов извинился?
10:27:04 14-01-2026
Гость (09:46:27 14-01-2026) Когда русские в девяностых годах бежали из Казахстана, побро...
Ты что, сейчас шары поганые выпучат и будут орать, что не было такого! Акулины беспамятные.
11:08:46 14-01-2026
Гость (10:27:04 14-01-2026) Ты что, сейчас шары поганые выпучат и будут орать, что н... А ведь и вправду не было. Я переехал уже в 2000-х, спокойно продал свой дом, машины и остальное имущество. Продал бизнес. И , кстати, официально получил в банке свои пенсионные, уплаченные в Казахстане. Слабо?
11:24:45 15-01-2026
Гость (11:08:46 14-01-2026) А ведь и вправду не было. Я переехал уже в 2000-х, спокойно ... Я видел Джезказган, Аракалык. Было. Не путайте Шимкент с югом.
19:05:10 15-01-2026
Гость (11:24:45 15-01-2026) Я видел Джезказган, Аракалык. Было. Не путайте Шимкент с юг... Стесняюсь спросить , а как не путать Чимкент с югом? Это бывшая столица ЮЖНО- Казахстанской области. Нынче Туркестан столица ЮКО.
10:56:13 14-01-2026
а когда они устраивают языковые рейды - это не разжигание ненависти?
11:09:57 14-01-2026
Гость (10:56:13 14-01-2026) а когда они устраивают языковые рейды - это не разжигание не... С них и спрос, кстати одного нацика показательно наказали давеча. Но я потому и уехал из Кз, перспектив для русских там нет.
11:50:14 14-01-2026
Мы переехали в 93м, дом продали за копейки, иначе обещали сжечь.
13:01:02 14-01-2026
Гость (11:50:14 14-01-2026) Мы переехали в 93м, дом продали за копейки, иначе обещали сж... Я до 2013 жил в Кз в своем доме. Тихо и спокойно. Пожилые родители тоже в своем доме, моим за 80, да много и других родственников живут в Кз и сейчас. Ежегодно езжу в гости.
14:02:03 14-01-2026
Гость (11:50:14 14-01-2026) Мы переехали в 93м, дом продали за копейки, иначе обещали сж... Дома тогда стоили копейки, это правда. В 2000-м однокомнатная в центре города стоила $2500. Но сжечь никто не обещал, это враки. Никто никого не выгонял, и вообще в 90-е там не было такого разгула криминала как в РФ.
15:14:04 14-01-2026
Гость (14:02:03 14-01-2026) Дома тогда стоили копейки, это правда. В 2000-м однокомнатна... Гы, я в 91-м видеомагнитофон поменял на ВАЗ-2106 канолевый, после чего жигулю махнул на двушку в Алма-Ате, на Абая -Жарокова.
22:26:58 14-01-2026
Не соглашусь! Только имена хоккеистов называть, про забитый гол сказать - это и дурак сможет. А он рассуждал про игроков, успевал про статистику других команд рассказать, где-то пошутить, где-то подколоть, где-то сыронизировать и т.д. И про хоккей, как вы пишите не забывает, а всё успевает! Вы это называете ересью!? Стихи вот читал перед матчем- замечательно! ... Вот вели вчера два комментатора тихо и монотонно... Скучно и грустно. Мне Гречанин нравился и как комментатор, и как человек (судя по Гудджоб).
Кстати, Максим рассказывал нам на матче то, что другие никогда не расскажут!...