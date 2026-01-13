Комментатор из Омска забыл о микрофоне и оскорбил юных хоккеистов из Казахстана

Теперь ему грозит уголовное дело и до семи лет лишения свободы

13 января 2026, 19:20, ИА Амител

Спортивный комментатор Максим Гречанин, работавший на матче детско-юношеского турнира в Омске, оказался в центре скандала из-за расистских высказываний. Во время игры между "Сибирью" и казахстанским клубом "Астана" он оскорбил игроков и жителей Казахстана по национальному признаку, ошибочно полагая, что его микрофон отключен, сообщает "Газета.ру".

После того как запись попала в Сеть, журналист принес публичные извинения, назвав свои слова "грубыми и неэтичными" и отрицая намерение разжигать межнациональную рознь. Однако этот инцидент может иметь для него серьезные последствия: на Гречанина уже поступили жалобы от родителей юных спортсменов, и его карьера на 12 канале находится под вопросом.

Кроме того, в Казахстане против комментатора могут возбудить уголовное дело по статье о разжигании розни, которая предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о правовых последствиях для журналиста.