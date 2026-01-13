Пенсионер выиграл 2,5 миллиарда рублей в лотерею спустя 20 лет невезения

На протяжении 20 лет житель США покупал лотерейные билеты с одной и той же комбинацией цифр. Наконец-то ему крупно повезло

13 января 2026, 22:00, ИА Амител

Тот самый лотерейный билет / Фото предоставлено лотереей штата Мичиган

73‑летний житель округа Макомб штата Мичиган выиграл рекордные 32 млн долларов, или 2,5 млрд рублей, в лотерее Lotto 47 – и все благодаря постоянству. Как сообщает UPI, счастливый билет с комбинацией 02, 03, 12, 15, 16, 33 мужчина купил 13 декабря.

Самое поразительное, что он использовал эту же последовательность чисел 20 лет подряд – и каждый раз без выигрыша.

«Когда проверял билет, увидел, что первые три цифры совпали, и подумал: "Ну по крайней мере верну свои пять долларов". Когда я увидел, что остальные совпали, то долго тер глаза, потому что не мог поверить в это», – поделился победитель.

Его семья тоже долго не могла осознать случившееся. Планы американца скромны и трогательны. Первым делом он хочет купить новую пару обуви, затем поделиться частью выигрыша с родными и приобрести новый автомобиль.

Накануне стало известно, что пенсионерка из Томской области выиграла в лотерею 58 млн рублей. Первый билет принес женщине 100 рублей, а второй – в 580 тысяч раз больше.