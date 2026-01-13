Россияне смогут бесплатно пересадить себе органы свиней, услуга будет доступна по ОМС
Уже в первый год реализации проекта россиянам может быть предоставлено до 200 таких органов
13 января 2026, 22:30, ИА Амител
Российские ученые работают над масштабным проектом по созданию линии генетически модифицированных свиней, чьи органы будут пригодны для пересадки человеку. По данным руководителя проекта Эдуарда Чуйко, эту цель планируется достичь к началу следующего десятилетия – 2030 году, пишет ТАСС.
Проект направлен на решение острой проблемы дефицита донорских органов в стране. По словам специалиста, для выращивания животного, соответствующего строгим требованиям ксенотрансплантологии (пересадки органов между видами), потребуется три-четыре года.
«Полный цикл по регистрации удостоверения и начала массового выращивания генетически модифицированных свиней займет около 12 лет. Из них восемь лет уйдет на доклинические и клинические испытания», – пояснил Чуйко.
Первым этапом станет обеспечение пациентов почками. По прогнозам ученого, уже в первый год реализации проекта россиянам может быть предоставлено до 200 таких органов. Ключевым аспектом являются планы по включению данных операций в программу обязательного медицинского страхования (ОМС), что сделает высокотехнологичную помощь доступной по полису.
22:36:04 13-01-2026
Видимо только этого и достойны
22:42:58 13-01-2026
Пяток депутатов для начала покажет пример
23:24:44 13-01-2026
Что-то долго возятся с этим проектом Ещё в прошлом веке проводили испытания по пересадке свинячьих органов человеку. Они более подходящие, чем обезьяньи.
00:44:16 14-01-2026
Гость (23:24:44 13-01-2026) Что-то долго возятся с этим проектом Ещё в прошлом веке пров... еще очень подходят органы акул - роговица, сосуды, кожа ! дада
00:44:55 14-01-2026
супер. сосудистая, кожа, артерии. это очень хорошо
06:05:54 14-01-2026
Суставы заменят, почки. Ни диализа не надо, ни инвалидности. А раньше просто умирали.
09:40:44 14-01-2026
Копыта, нос и хвост тоже бесплатно пересадят?
09:43:12 14-01-2026
Ага придешь в свою поликлинику а тебе - по ОМС можем пересадить только рыло или хвост!
10:01:59 14-01-2026
Нью-Васюки в трансплантологии. Пока даже странам, где этим занимаются всерьез, а не в фантазиях Чуйко, не удалось добиться того, чтобы орган прижился. Пока самый долгий срок составляет около 9 месяцев, после чего началось отторжение.
О каком 2030 годе он может говорить, если у нас нет ни научной базы для этого, ни законодательства, которое бы регулировало подобные опыты с людьми. Они суррогатное материнство не могут адекватно ввести в правовую норму уже 40 лет, а тут пересадка органов от животных.
10:06:24 14-01-2026
Гость (10:01:59 14-01-2026) Нью-Васюки в трансплантологии. Пока даже странам, где этим з... Так у них опыт есть. Просто будут бесконечно переносить сроки вправо, как в самолетостроении и, видимо, в скором времени с ВСМ. И получать под это деньги.
10:28:33 14-01-2026
Судя по коментариям, некоторым уже мозг от свиней пересадили. печально.