Россияне смогут бесплатно пересадить себе органы свиней, услуга будет доступна по ОМС

Уже в первый год реализации проекта россиянам может быть предоставлено до 200 таких органов

13 января 2026, 22:30, ИА Амител

Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Российские ученые работают над масштабным проектом по созданию линии генетически модифицированных свиней, чьи органы будут пригодны для пересадки человеку. По данным руководителя проекта Эдуарда Чуйко, эту цель планируется достичь к началу следующего десятилетия – 2030 году, пишет ТАСС.

Проект направлен на решение острой проблемы дефицита донорских органов в стране. По словам специалиста, для выращивания животного, соответствующего строгим требованиям ксенотрансплантологии (пересадки органов между видами), потребуется три-четыре года.

«Полный цикл по регистрации удостоверения и начала массового выращивания генетически модифицированных свиней займет около 12 лет. Из них восемь лет уйдет на доклинические и клинические испытания», – пояснил Чуйко.

Первым этапом станет обеспечение пациентов почками. По прогнозам ученого, уже в первый год реализации проекта россиянам может быть предоставлено до 200 таких органов. Ключевым аспектом являются планы по включению данных операций в программу обязательного медицинского страхования (ОМС), что сделает высокотехнологичную помощь доступной по полису.

Ранее сообщалось, что в США в научном журнале Oncotarget была опубликована статья, в которой утверждается о возможной связи вакцин против коронавируса компаний Pfizer и Moderna с развитием онкологических заболеваний.

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

22:36:04 13-01-2026

Видимо только этого и достойны

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:42:58 13-01-2026

Пяток депутатов для начала покажет пример

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:24:44 13-01-2026

Что-то долго возятся с этим проектом Ещё в прошлом веке проводили испытания по пересадке свинячьих органов человеку. Они более подходящие, чем обезьяньи.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:44:16 14-01-2026

Гость (23:24:44 13-01-2026) Что-то долго возятся с этим проектом Ещё в прошлом веке пров... еще очень подходят органы акул - роговица, сосуды, кожа ! дада

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:44:55 14-01-2026

супер. сосудистая, кожа, артерии. это очень хорошо

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:05:54 14-01-2026

Суставы заменят, почки. Ни диализа не надо, ни инвалидности. А раньше просто умирали.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:44 14-01-2026

Копыта, нос и хвост тоже бесплатно пересадят?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:12 14-01-2026

Ага придешь в свою поликлинику а тебе - по ОМС можем пересадить только рыло или хвост!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:59 14-01-2026

Нью-Васюки в трансплантологии. Пока даже странам, где этим занимаются всерьез, а не в фантазиях Чуйко, не удалось добиться того, чтобы орган прижился. Пока самый долгий срок составляет около 9 месяцев, после чего началось отторжение.
О каком 2030 годе он может говорить, если у нас нет ни научной базы для этого, ни законодательства, которое бы регулировало подобные опыты с людьми. Они суррогатное материнство не могут адекватно ввести в правовую норму уже 40 лет, а тут пересадка органов от животных.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:24 14-01-2026

Гость (10:01:59 14-01-2026) Нью-Васюки в трансплантологии. Пока даже странам, где этим з... Так у них опыт есть. Просто будут бесконечно переносить сроки вправо, как в самолетостроении и, видимо, в скором времени с ВСМ. И получать под это деньги.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:33 14-01-2026

Судя по коментариям, некоторым уже мозг от свиней пересадили. печально.

  -13 Нравится
Ответить
