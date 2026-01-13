Россияне смогут бесплатно пересадить себе органы свиней, услуга будет доступна по ОМС

Уже в первый год реализации проекта россиянам может быть предоставлено до 200 таких органов

13 января 2026, 22:30, ИА Амител

Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Российские ученые работают над масштабным проектом по созданию линии генетически модифицированных свиней, чьи органы будут пригодны для пересадки человеку. По данным руководителя проекта Эдуарда Чуйко, эту цель планируется достичь к началу следующего десятилетия – 2030 году, пишет ТАСС.

Проект направлен на решение острой проблемы дефицита донорских органов в стране. По словам специалиста, для выращивания животного, соответствующего строгим требованиям ксенотрансплантологии (пересадки органов между видами), потребуется три-четыре года.

«Полный цикл по регистрации удостоверения и начала массового выращивания генетически модифицированных свиней займет около 12 лет. Из них восемь лет уйдет на доклинические и клинические испытания», – пояснил Чуйко.

Первым этапом станет обеспечение пациентов почками. По прогнозам ученого, уже в первый год реализации проекта россиянам может быть предоставлено до 200 таких органов. Ключевым аспектом являются планы по включению данных операций в программу обязательного медицинского страхования (ОМС), что сделает высокотехнологичную помощь доступной по полису.

