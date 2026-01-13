Нотариусы открыли наследственное дело после смерти артистки Веры Алентовой
Правопреемники пока не названы
13 января 2026, 23:00, ИА Амител
В Москве открыли наследственное дело после смерти народной артистки России Веры Алентовой. Об этом сообщает РИА Новости.
«Алентова Вера Валентиновна <…> Наследственное дело открыто», – указывается в материалах, с которыми ознакомились журналисты.
Как уточняется, дело ведет один из столичных нотариусов. Правопреемники выдающейся актрисы пока официально не названы.
Вера Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. Этот случилось внезапно, в день похорон коллеги Анатолия Лобоцкого. Алентова почувствовала себя плохо во время прощания, и врачам не удалось ее спасти.
Артистка окончила Школу-студию МХАТ и шесть десятилетий выступала в Театре имени Пушкина. Наибольшую известность ей принесла главная роль в фильме "Москва слезам не верит".
В декабре сообщалось, что в Барнауле было обнаружено ранее неизвестное письмо Веры Алентовой. Оно было написано в ноябре 2013 года для Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая.
01:21:51 14-01-2026
Ее муж как-то сказал, что русским по душе социаизм.
05:46:22 14-01-2026
бесполезная прослойка, жрущая деньги за каждую бумажку, которую и на госуслугах получить можно бы было
08:22:10 14-01-2026
вот заработает какой то нотариус....
09:36:11 14-01-2026
А что, очередь из наследников? Вроде 1 дочь.
11:03:44 14-01-2026
Гость (09:36:11 14-01-2026) А что, очередь из наследников? Вроде 1 дочь....
Она могла на кого угодно составить завещание