Нотариусы открыли наследственное дело после смерти артистки Веры Алентовой

Правопреемники пока не названы

13 января 2026, 23:00, ИА Амител

Вера Алентова / Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"

В Москве открыли наследственное дело после смерти народной артистки России Веры Алентовой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Алентова Вера Валентиновна <…> Наследственное дело открыто», – указывается в материалах, с которыми ознакомились журналисты.

Как уточняется, дело ведет один из столичных нотариусов. Правопреемники выдающейся актрисы пока официально не названы.

Вера Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. Этот случилось внезапно, в день похорон коллеги Анатолия Лобоцкого. Алентова почувствовала себя плохо во время прощания, и врачам не удалось ее спасти.

Артистка окончила Школу-студию МХАТ и шесть десятилетий выступала в Театре имени Пушкина. Наибольшую известность ей принесла главная роль в фильме "Москва слезам не верит".

В декабре сообщалось, что в Барнауле было обнаружено ранее неизвестное письмо Веры Алентовой. Оно было написано в ноябре 2013 года для Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая.