В Госдуме рассказали, кому в 2026 году придется платить за воду втрое больше
Новые правила коснутся жителей, которые до сих пор не установили счетчики воды, если у них была такая возможность
13 января 2026, 20:15, ИА Амител
С 1 января 2026 года владельцы квартир и домов, не установившие счетчики воды при наличии технической возможности, будут платить за услугу по тройному тарифу. Об этом aif.ru рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
По ее словам, это стало следствием невыполнения требования закона "Об энергосбережении", обязывавшего граждан установить приборы учета до 1 января 2012 года. Многие до сих пор платят по региональным нормативам, которые зачастую значительно ниже реального потребления, особенно в домах с баней, поливом или большим числом жильцов.
До конца 2025 года для таких неплательщиков действовал повышающий коэффициент 1,5 к нормативу. С 1 января 2026 года он увеличится до 3.
«Выяснилось, что норма с коэффициентом 1,5 была не очень эффективной. Даже с ним оплата за счет низких нормативов в регионах иногда была выгоднее, чем по счетчику. Поэтому коэффициент увеличили в два раза», – пояснила парламентарий.
Таким образом, с нового года жильцы без счетчиков, где их можно было установить, будут получать счета, рассчитанные по формуле: норматив потребления х 3. Это может привести к существенному росту платежей за воду. Исключение составят случаи, когда установка индивидуального прибора учета технически невозможна – тогда плата будет начисляться по стандартному нормативу.
20:25:26 13-01-2026
Шакалы ненасытные.
21:20:22 13-01-2026
В домах где тупиковая система ГВС , выгодно без счетчика.
22:06:41 13-01-2026
У хапуг, как всегда, ложь на лжи и ложью погоняет! Т.н. "нормативы" безо всякого "довеска" уже кратно превышают реальное потребление и берутся с потолка для беззаконной наживы. Их надлежит принципиально упразднить, заменив СРЕДНИМ(!) удельным объёмом, определяемым формулой: v = V / N, где V - общий объём потребления в том или ином регионе минус известный объём, потребляемый жильцами квартир со счётчиками, а N - число прописанных в квартирах без счётчиков. Долой кормушку захребетников в лице фальсификаторов и тех, кто вымогает деньги у граждан на покупку, установку и регулярную проверку исправности счётчиков, грозя при отказе от дополнительных трат "нормативной" обираловкой!
10:10:21 14-01-2026
Гость (22:06:41 13-01-2026) У хапуг, как всегда, ложь на лжи и ложью погоняет! Т.н. "но... не согласен платиьт по среднему счетчику живя один, а платя за сосекдку с пятью сожителями, и другую соседку, которая цветочки поливает.
А вот обслуживание счетчиков, их поверку и установку, нужно возложить на контролирующий орган.
Я не прихожу в магазин со своими весами, в магазине есть весы, ибо магазин коонтролирует, сколько товара я взял, так и с четчиком, вода это товар, водоканал это магазин, почему "весы" -счетчики, покупаю и обслуживаю я? - это не логично.
То же с газоснабжением и электроснабжением.
22:36:07 13-01-2026
Тогда пусть везде прокладывают циркуляционные трубопроводы гвс, которые не проложили в период заката ссср
22:48:37 13-01-2026
замучаешься узаконивать этот несчастный счетчик...ресурсоснабжающая организация почему не устанавливает?Электрики свии ставят а эти не хочут...
09:16:40 14-01-2026
Гость (22:48:37 13-01-2026) замучаешься узаконивать этот несчастный счетчик...ресурсосна... Сантехник из управляющей компании (или водоканала) пломбирует- всё узаконение