В Госдуме рассказали, кому в 2026 году придется платить за воду втрое больше

Новые правила коснутся жителей, которые до сих пор не установили счетчики воды, если у них была такая возможность

13 января 2026, 20:15, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

С 1 января 2026 года владельцы квартир и домов, не установившие счетчики воды при наличии технической возможности, будут платить за услугу по тройному тарифу. Об этом aif.ru рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, это стало следствием невыполнения требования закона "Об энергосбережении", обязывавшего граждан установить приборы учета до 1 января 2012 года. Многие до сих пор платят по региональным нормативам, которые зачастую значительно ниже реального потребления, особенно в домах с баней, поливом или большим числом жильцов.

До конца 2025 года для таких неплательщиков действовал повышающий коэффициент 1,5 к нормативу. С 1 января 2026 года он увеличится до 3.

«Выяснилось, что норма с коэффициентом 1,5 была не очень эффективной. Даже с ним оплата за счет низких нормативов в регионах иногда была выгоднее, чем по счетчику. Поэтому коэффициент увеличили в два раза», – пояснила парламентарий.

Таким образом, с нового года жильцы без счетчиков, где их можно было установить, будут получать счета, рассчитанные по формуле: норматив потребления х 3. Это может привести к существенному росту платежей за воду. Исключение составят случаи, когда установка индивидуального прибора учета технически невозможна – тогда плата будет начисляться по стандартному нормативу.