Старый Новый год отмечают только треть россиян

Интерес к празднику проявляет молодежь и старшее поколение

13 января 2026, 21:00, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Примерно треть россиян (35%) каждый год отмечают старый Новый год. Особый интерес к данному обычаю проявляет молодежь от 18 до 24 лет и люди старше 65 лет, об этом сообщает RT, ссылаясь на результаты исследований. Чаще всего празднование проходит в домашней обстановке.

У женщин наиболее востребованным является приготовление угощений и повторение новогодних обрядов. Мужчины, в свою очередь, предпочитают смотреть новогодние фильмы и навещать друзей.

Москва является городом-лидером по популярности празднования старого Нового года. Также высокий процент празднующих наблюдается в таких городах, как Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Стоит отметить, что Новый год по старому стилю, или старый Новый год, отмечается в ночь с 13 на 14 января.