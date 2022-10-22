Власти Херсона призвали жителей города немедленно эвакуироваться

Власти Херсона призвали жителей города незамедлительно эвакуироваться. Об этом сообщили в администрации города.

«Из-за напряжённой ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра! Позаботьтесь о безопасности своих родных и близких! Не забывайте документы, деньги, ценные вещи и одежду», — сказано в сообщении.

В администрации города напомнили о том, что гражданам стоит соблюдать правила проведения эвакуации и не поддаваться панике.