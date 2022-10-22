Власти Херсона призвали жителей города немедленно эвакуироваться
Уехать из населённого пункта должны также все подразделения и министерства администрации
22 октября 2022, 22:25, Илья Звягинцев
Власти Херсона призвали жителей города незамедлительно эвакуироваться. Об этом сообщили в администрации города.
«Из-за напряжённой ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра! Позаботьтесь о безопасности своих родных и близких! Не забывайте документы, деньги, ценные вещи и одежду», — сказано в сообщении.
В администрации города напомнили о том, что гражданам стоит соблюдать правила проведения эвакуации и не поддаваться панике.
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