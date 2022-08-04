YouTube удалил канал блогера Дмитрия Гоблина Пучкова

Видеохостинг YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин, за нарушение правил сообщества. Об этом заявил сам Пучков в своём Telegram-канале.

По его словам, причиной стало нарушение «правил сообщества YouTube». При этом обращаться в суд он не собирается.

«А какой смысл? Чужая страна, чужой ресурс, чужие законы. Пошёл вон. Собственно и всё. Вот так работает американская демократия, к сожалению. На словах одно, а на деле совсем другое», — заявил он в беседе с ТАСС.

При этом Пучков не может объяснить, что именно стало причиной блокировки. Он подчеркнул, что в последние полтора года также развивал свои аккаунты в Rutube и VK, а потому не боится потери аудитории. Он посоветовал другим пророссийским блогерам переходить на эти площадки, поскольку блокировка их аккаунтов на YouTube — лишь вопрос времени.

Между тем зампред Совбеза Дмитрий Медведев поддержал Пучкова и пообещал отомстить за него.

«Держитесь, тёзка! Мы за вас отомстим», — написал Медведев в комментариях на странице Гоблина.