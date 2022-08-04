YouTube удалил канал блогера Дмитрия Гоблина Пучкова
Дмитрий Медведев пообещал отомстить платформе
Видеохостинг YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин, за нарушение правил сообщества. Об этом заявил сам Пучков в своём Telegram-канале.
По его словам, причиной стало нарушение «правил сообщества YouTube». При этом обращаться в суд он не собирается.
«А какой смысл? Чужая страна, чужой ресурс, чужие законы. Пошёл вон. Собственно и всё. Вот так работает американская демократия, к сожалению. На словах одно, а на деле совсем другое», — заявил он в беседе с ТАСС.
При этом Пучков не может объяснить, что именно стало причиной блокировки. Он подчеркнул, что в последние полтора года также развивал свои аккаунты в Rutube и VK, а потому не боится потери аудитории. Он посоветовал другим пророссийским блогерам переходить на эти площадки, поскольку блокировка их аккаунтов на YouTube — лишь вопрос времени.
Между тем зампред Совбеза Дмитрий Медведев поддержал Пучкова и пообещал отомстить за него.
«Держитесь, тёзка! Мы за вас отомстим», — написал Медведев в комментариях на странице Гоблина.