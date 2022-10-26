В Минобороны сообщили, что не говорили депутату ГД об отсрочке для двух категорий отцов

Замглавы Минобороны РФ Николай Панков заявил, что не разговаривал 26 октября с главой комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Ниной Останиной, пишет ТАСС. Ранее она заявляла, что в директиву Генштаба внесена поправка, согласно которой «от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье», а также об освобождении мужчин, у которых есть двое детей, а жёны находятся на 22-й неделе беременности.

«Никакого разговора с депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не было», — заявил Панков.

Сама Нина Останина на своей странице во «ВКонтакте» заявила, что 26 октября разговаривала с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, который сказал ей, со слов Панкова, что в соответствующую директиву Генштаба об отсрочках внесены дополнительные разъяснения.

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«При этом сам Николай Александрович обещал связаться со мной ещё вечером этого понедельника, но на связь не выходит до сих пор. Впрочем, вопрос не в том, разговаривал ли он со мной или нет. Вопрос в том, приняты ли эти поправки в директиву Генштаба!» — отметила она.

На сегодняшнем заседании Госдумы она обратилась к представителю правительства Александру Синенко прояснить этот вопрос в Минобороны РФ. Результаты он должен предоставить завтра утром.