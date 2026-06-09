Огонь охватил 130 квадратных метров жилого дома в алтайском селе

Погибших и пострадавших нет

09 июня 2026, 15:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Республики Алтай

В селе Каракокша днем 8 июня произошел крупный пожар в жилом секторе. Огонь охватил двухквартирный дом на улице Луговой, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

По данным спасателей, площадь возгорания составила 130 квадратных метров. На место происшествия были направлены силы пожарно-спасательных подразделений.

В ликвидации пожара участвовали 15 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Несмотря на значительную площадь возгорания, обошлось без жертв и пострадавших.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения пожара и оценивают причиненный ущерб.