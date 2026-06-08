Пожар вспыхнул в частном доме под Барнаулом из-за короткого замыкания

Площадь пожара составила около 100 "квадратов"

08 июня 2026, 19:36, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Барнаульские пожарные ликвидировали возгорание в поселке Бельмесево, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На момент прибытия спасателей горел частный жилой дом и гараж под одной крышей. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

На месте работали 29 пожарных на семи единицах техники. Пострадавших нет.

«Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатация электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в доме)», — рассказали в МЧС.