Глава алтайского района «красиво» ушёл в отставку

Глава Чемальского района Республики Алтай Александр Алисов уходит в отставку. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Чиновник опубликовал «отфотошопленный» снимок с изображением себя, природы и текстом обращения, в котором заявил об уходе с поста и поблагодарил жителей за поддержку, критику, отзывчивость и добрые слова, а также пожелал муниципалитету «дальнейшего развития и стабильного процветания, роста жизни и твёрдой уверенности в счастливом и светлом будущем».

Фото: vk.com/id575398013

Как пишут «Новости Горного Алтая», обязанности руководителя администрации Чемальского района теперь будет исполнять первый зам Алисова, Татьяна Путинцева. Сам Алисов руководил муниципалитетом с 2018 года, а до этого возглавлял Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.

Сейчас суд рассматривает уголовное дело по его обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, ещё во времена работы в министерстве он распорядился купить за счёт бюджета два дорогих авто для республиканского правительства.

В 2021 году по аналогичному делу на три года условно осудили экс-министра природных ресурсов (и бывшего главу Чемальского района) Евгения Ларина. В 2019-м он поручил купить для главы республики, которым в то время был Александр Бердников, Land Cruiser за 6,1 млн рублей.