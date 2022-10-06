Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам

Председатель совета Федерации Валентина Матвиенко предложила парламентам России и Украины прямо сегодня начать переговоры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской „двадцатки“ сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договорённости», — сказала Матвиенко на саммите парламентов G20.

Она отметила, что Россия ранее неоднократно выступала за ведение переговорах, а в Стамбуле договоренности почти были достигнуты.

Матвиенко добавила, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта.