В России подвели итоги выборов различных уровней, проходивших с 9 по 11 сентября. Жители страны выбирали руководителей регионов и субъектов федерации, законодательные собрания, а также городские советы и мэров городов. В Москве проходили выборы муниципальных депутатов в советы 125 районов.

Как заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, средняя явка составила 35%, пишет «Лента.ру».

Всего мандаты и должности получили представители 16 политических партий, больше всего — «Единая Россия», 77,09%. Самовыдвиженцы заняли 13,65% мандатов и должностей. КПРФ оказалась на третьем месте (3,40%), на четвёртом — «Справедливая Россия — За правду» (2,55%), на пятом — ЛДПР (1,80%).

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Недействительными были признаны всего 968 избирательных бюллетеней в 15 регионах на 33 избирательных участках. Памфилова отметила, что это первый единый день голосования, когда при установлении итогов не происходило громких скандалов и «безобразия» с привлечением комиссии, а «определённые эксцессы» носили единичный характер.