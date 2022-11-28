Путин заявил о кризисе международной торговли

Международная торговля находится в кризисе, Россия переориентирует экономику на новые рынки, заявил президент Владимир Путин. Как сообщает РИА Новости, обращаясь к участникам XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана глава государства отметил, что в стране ведется работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров Восток.

Путин отметил, что у России и Казахстана имеются широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных. Отдельно глава государства напомнил, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана — общий объем капиталовложений оценивается почти в 17 миллиардов долларов. Осуществляются более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики, подчеркнул Путин.

Отдельно президент отметил, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил первый визит после переизбрания именно в Россию. Путин назвал эту поездку особенной, по его словам, она подчеркивает характер отношений двух стран.