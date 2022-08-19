Россия и Казахстан проведут совместные военные учения

Президент РФ Владимир Путин отметил на встрече с казахстанским коллегой совместную работу различных ведомств двух стран, в том числе по подготовке военных учений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как сообщает ТАСС, глава государства напомнил, что в октябре этого года страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и к этой дате запланирован целый ряд различных мероприятий.

Отметим, что с 14 по 17 июня в Казахстане проходили вторые штабные переговоры по вопросам подготовки и проведения специальных учений «Поиск-2022» и «Эшелон-2022», а также командно-штабных учений «Взаимодействие-2022»

Известно, что в ходе специального учения «Поиск-2022» будут отрабатываться вопросы организации и ведения разведки, учения «Взаимодействие-2022» предусматривают отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.