Сноуден принял присягу и получил российский паспорт

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден уже принял присягу и получил российский паспорт. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил адвокат новоиспечённого россиянина Анатолий Кучерена.

Юрист отметил, что его жена сейчас находится в стадии подачи заявления на гражданство.

Напомним, в начале июня 30-летний экс-сотрудник ЦРУ США Эдвард Сноуден сообщил СМИ, что крупнейшие американские интернет-компании предоставили ЦРУ и АНБ доступ к своим серверам, что позволило спецслужбам получать любую информацию о пользователях по всему миру. Кроме рядовых граждан, «под колпаком» оказались главы 35 государств.

Позднее Сноуден получил временное убежище в России, проведя перед этим более месяца в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин одобрил прошение бывшего агента ЦРУ на гражданство.