В Кремле прошло первое с 21 февраля очное совещание Путина и членов Совбеза РФ
Собравшиеся обсуждали вопросы совершенствования в России гражданской обороны
18 ноября 2022, 22:32
В Кремле прошло оперативное совещание постоянных членов Совбеза РФ с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает пресс-служба Кремля, это первое очное совещание постоянных членов Совбеза в Кремле после 21 февраля, когда они решили признать независимость ДНР и ЛНР.
В ходе заседания обсуждались вопросы совершенствования в России гражданской обороны.
15 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что украинские войска стали чаще производить обстрелы российских населённых пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотников, которые поставляют страны НАТО Киеву.
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