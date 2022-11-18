В Кремле прошло первое с 21 февраля очное совещание Путина и членов Совбеза РФ

В Кремле прошло оперативное совещание постоянных членов Совбеза РФ с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает пресс-служба Кремля, это первое очное совещание постоянных членов Совбеза в Кремле после 21 февраля, когда они решили признать независимость ДНР и ЛНР.

В ходе заседания обсуждались вопросы совершенствования в России гражданской обороны.

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Политика Алтайским депутатам рекомендовали начинать заседания с гимна

15 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что украинские войска стали чаще производить обстрелы российских населённых пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотников, которые поставляют страны НАТО Киеву.