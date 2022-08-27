Захарова ответила на призыв США забыть о сербском Косово

Россия никогда не забудет, что Косово — это территория Сербии. Так отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале на заявление госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара.

«Пришло время забыть, что Косово — это Сербия, заявили в Госдепартаменте США. Никогда», — написала она.

Напомним, что в июле ситуация вокруг Косово резко обострилась из-за планов администрации Приштины с 1 августа запретить въезд машин с сербскими номерами. Это вызвало сильное недовольство со стороны косовских сербов на севере непризнанной республики. Они начали строить баррикады, а власти Косово стянули в район спецназ.

Разрешить ситуацию смогли после того, как власти США попросили Приштину отложить срок введения запрета на месяц, до 1 сентября. Власти Сербии с приветствием отнеслись к шагу, отметив, что это позволило избежать серьёзного вооружённого конфликта.