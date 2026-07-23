Пользователи Android стали в полтора раза чаще устанавливать приложения VK

Установленными сервисами VK продолжает пользоваться более 95% аудитории российского интернета

23 июля 2026, 20:05, ИА Амител

ВК / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

После удаления приложений VK из магазина Google Play пользователи Android стали значительно чаще устанавливать их через альтернативные площадки. С 16 по 19 июля число таких установок выросло более чем в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.

В компании также рассказали, что с 3 июня веб-версию сервиса "Макс", которая позволяет вернуть уведомления на iPhone после удаления приложений из App Store, установили уже более семи миллионов пользователей устройств Apple.

«Установки приложений VK через RuStore и другие магазины для Android выросли с 16 по 19 июля более чем в 1,5 раза относительно предыдущей недели. Что касается Apple — с 3 июня веб-версию "Макс", которая помогает вернуть уведомления на iPhone, уже установили более семи миллионов человек», — сообщили в VK.

Напомним, в июне все сервисы VK исчезли из App Store, а 16 июля из Google Play были удалены приложения VK и сервис "Макс".

В компании подчеркнули, что установленными сервисами VK продолжает пользоваться более 95% аудитории российского интернета, а уже скачанные приложения работают в штатном режиме.

Кроме того, в RuStore сообщили РИА Новости, что по итогам первого полугодия 2026 года пользователи скачали приложения из магазина более трех миллиардов раз. В число самых популярных вошли "Сбербанк Онлайн", "Макс", Ozon, "Авито" и "ВКонтакте".