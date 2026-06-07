Пожилой мужчина стал жертвой страшной аварии на трассе в Алтайском крае
Во время движения водитель не справился с управлением
07 июня 2026, 13:36, ИА Амител
В Калманском районе произошло смертельное ДТП с участием грузовика. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.
По предварительным данным, происшествие случилось около 14:15 на федеральной трассе А-322 Барнаул — Рубцовск — граница Казахстана. Автомобиль Kia Bongo под управлением 77-летнего мужчины двигался со стороны Барнаула в направлении Алейска.
Во время движения водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом MAN с прицепом, за рулем которого находился 58-летний мужчина.
От полученных травм водитель Kia погиб до прибытия бригады скорой помощи.
На место аварии оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые обеспечили безопасность дорожного движения и приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего.
23:21:51 07-06-2026
Жалко водителя мана, теперь разбираться, авто чинить.
С другой стороны, на дорогах стало меньше на одного опасного субъекта.