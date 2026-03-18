Власти обещают усилить защиту от киберугроз и мошенников, чтобы интернет стал безопаснее — но без ограничений для обычных пользователей

18 марта 2026, 15:45, ИА Амител

После введения системы "белых списков" они будут регулярно обновляться, включая в себя все повседневные онлайн-платформы, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в интервью ТАСС.

«Почти все ресурсы, которые нельзя использовать для управления дронами или террористических действий, будут включены в эти списки. Это банковские приложения, мобильные операторы, государственные услуги, маркетплейсы, сервисы доставки еды и такси — все, что мы используем ежедневно», — отметил депутат.

По словам Свинцова, при отключении мобильной связи россияне потеряют доступ только к "сомнительным ресурсам", а "основные сервисы будут функционировать без перебоев".

Эти меры, по утверждению зампреда комитета Госдумы, направлены на "оптимизацию работы интернета, повышение безопасности граждан и обеспечение удобства, чтобы они не испытывали дискомфорта при полном отключении интернета".

Ранее в Госдуме пообещали, что тотального отключения интернета в России не будет.