Депутат Госдумы: при блокировке интернета доступ пропадет только к "сомнительным ресурсам"

Власти обещают усилить защиту от киберугроз и мошенников, чтобы интернет стал безопаснее — но без ограничений для обычных пользователей

18 марта 2026, 15:45, ИА Амител

Интернет, онлайн-ресурсы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

После введения системы "белых списков" они будут регулярно обновляться, включая в себя все повседневные онлайн-платформы, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в интервью ТАСС.

«Почти все ресурсы, которые нельзя использовать для управления дронами или террористических действий, будут включены в эти списки. Это банковские приложения, мобильные операторы, государственные услуги, маркетплейсы, сервисы доставки еды и такси — все, что мы используем ежедневно», — отметил депутат.

По словам Свинцова, при отключении мобильной связи россияне потеряют доступ только к "сомнительным ресурсам", а "основные сервисы будут функционировать без перебоев".

Эти меры, по утверждению зампреда комитета Госдумы, направлены на "оптимизацию работы интернета, повышение безопасности граждан и обеспечение удобства, чтобы они не испытывали дискомфорта при полном отключении интернета".

Ранее в Госдуме пообещали, что тотального отключения интернета в России не будет.

Комментарии 8

ДМВ

16:05:58 18-03-2026

А при включении-:появляется?

Гость

16:11:28 18-03-2026

Мне кажется Ютуб нельзя использовать для управления дронами.

Гость

17:05:21 18-03-2026

Гость (16:11:28 18-03-2026) Мне кажется Ютуб нельзя использовать для управления дронами.... Роскосмос точно заблокируют за запуски автоматических космических станций?

Гость

16:28:10 18-03-2026

"Эти меры, по утверждению зампреда комитета Госдумы, направлены на "оптимизацию работы интернета, повышение безопасности граждан и обеспечение удобства, чтобы они не испытывали дискомфорта при полном отключении интернета"-------------------------- Как можно при полном отключение интернета не испытывать дискомфорт? Чушь какая то.

нЕкто

08:50:27 19-03-2026

Гость (16:28:10 18-03-2026) "Эти меры, по утверждению зампреда комитета Госдумы, направл... Чушь в подзаголовке точно: Власти обещают усилить защиту от киберугроз и мошенников, чтобы интернет стал безопаснее — но без ограничений для обычных пользователей

Иван

16:50:51 18-03-2026

Северная Корея..... Отключите совсем этот интернет если боитесь...

Гость

17:47:50 18-03-2026

Мы тебя запомнили, Свинцов!

Гость

18:26:16 18-03-2026

госуслуги не работают даже при серых списках. открываются, но логин не работает ни каким способом. не грузится либа. и виновных нет. т.к. "с нашей стороны всё нормально".

