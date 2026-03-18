Депутат Госдумы: при блокировке интернета доступ пропадет только к "сомнительным ресурсам"
Власти обещают усилить защиту от киберугроз и мошенников, чтобы интернет стал безопаснее — но без ограничений для обычных пользователей
18 марта 2026, 15:45, ИА Амител
После введения системы "белых списков" они будут регулярно обновляться, включая в себя все повседневные онлайн-платформы, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в интервью ТАСС.
«Почти все ресурсы, которые нельзя использовать для управления дронами или террористических действий, будут включены в эти списки. Это банковские приложения, мобильные операторы, государственные услуги, маркетплейсы, сервисы доставки еды и такси — все, что мы используем ежедневно», — отметил депутат.
По словам Свинцова, при отключении мобильной связи россияне потеряют доступ только к "сомнительным ресурсам", а "основные сервисы будут функционировать без перебоев".
Эти меры, по утверждению зампреда комитета Госдумы, направлены на "оптимизацию работы интернета, повышение безопасности граждан и обеспечение удобства, чтобы они не испытывали дискомфорта при полном отключении интернета".
Ранее в Госдуме пообещали, что тотального отключения интернета в России не будет.
16:05:58 18-03-2026
А при включении-:появляется?
16:11:28 18-03-2026
Мне кажется Ютуб нельзя использовать для управления дронами.
17:05:21 18-03-2026
Гость (16:11:28 18-03-2026) Мне кажется Ютуб нельзя использовать для управления дронами.... Роскосмос точно заблокируют за запуски автоматических космических станций?
16:28:10 18-03-2026
"Эти меры, по утверждению зампреда комитета Госдумы, направлены на "оптимизацию работы интернета, повышение безопасности граждан и обеспечение удобства, чтобы они не испытывали дискомфорта при полном отключении интернета"-------------------------- Как можно при полном отключение интернета не испытывать дискомфорт? Чушь какая то.
08:50:27 19-03-2026
Гость (16:28:10 18-03-2026) "Эти меры, по утверждению зампреда комитета Госдумы, направл... Чушь в подзаголовке точно: Власти обещают усилить защиту от киберугроз и мошенников, чтобы интернет стал безопаснее — но без ограничений для обычных пользователей
16:50:51 18-03-2026
Северная Корея..... Отключите совсем этот интернет если боитесь...
17:47:50 18-03-2026
Мы тебя запомнили, Свинцов!
18:26:16 18-03-2026
госуслуги не работают даже при серых списках. открываются, но логин не работает ни каким способом. не грузится либа. и виновных нет. т.к. "с нашей стороны всё нормально".