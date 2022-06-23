История в фото. Как на Красной площади впервые прошёл Парад Победы

24 июня 1945 года в 10:00 в Москве состоялся первый Парад Победы. Решение о проведении парада победителей было принято Сталиным 15 мая, вскоре после Дня Победы. Подготовка к нему шла кропотливо и тщательно: участник парада должен был иметь два и более ордена, быть физически крепким и иметь заслуженную славу отважного воина. Строевая подготовка у участников парада занимала более восьми часов в сутки. Принимал парад первый заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного главнокомандующего, командующий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Советского Союза Георгий Жуков. После 1945 года парады Победы не проводились ещё 20 лет, до 1965 года. О причинах, по которым они не проходили, историки спорят до сих пор.

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Вопрос дня Как пройдет парад Победы в России в 2020 году и почему его стоит увидеть