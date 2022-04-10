История в фото. Как выглядели первые мини-юбки

Мини-юбки стали модным трендом у женщин зрелого возраста в 2022 году. О новой популярной тенденции пишет Glamour. В рассуждения, с какого возраста нужно отказаться от этой части гардероба (да и нужно ли), пускаться не будем. А лучше вспомним её историю.

Родиной мини-юбок считается Великобритания. Именно там их придумала дизайнер Мэри Квант в 60-х годах. В то время пришла мода на длинные худые ноги, и Квант укоротила юбку до предела. Позже всемирную популярность короткой юбке принесла коллекция Space Age 1964 года легендарного французского модельера Андре Куррежа.

Мини-юбка вызвала революцию в мире моды, стала символом поколения и важной частью женского гардероба.