Улицу Попова в Барнауле заволокло дымом из-за сильного пожара
На месте пожара работают сотрудники МЧС
30 октября 2017, 17:01
Фото: vk.com/barneos22
Пристройка производственного здания загорелась под вечер понедельника, 30 октября, в Барнауле на улице Попова.
"Попова, 254в, горят склады", - сообщили в паблике Barnaul 22. На фото с места событий видно, что дым валит с территории, соседствующей с автозаправочной станцией.
Также очевидцы выкладывают в Сеть снимки, на которых запечатлено сильное задымление на проезжей части.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что на место выехали пожарные подразделения. По имеющимся данным, загорелся утеплитель в пристройке к производственному зданию.
Согласно предварительной информации, площадь пожара составляет порядка 80 квадратных метров, пострадавших нет.
Комментарии
Новости партнеров