Улицу Попова в Барнауле заволокло дымом из-за сильного пожара

Фото: vk.com/barneos22

Пристройка производственного здания загорелась под вечер понедельника, 30 октября, в Барнауле на улице Попова.

"Попова, 254в, горят склады", - сообщили в паблике Barnaul 22. На фото с места событий видно, что дым валит с территории, соседствующей с автозаправочной станцией.

Также очевидцы выкладывают в Сеть снимки, на которых запечатлено сильное задымление на проезжей части.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что на место выехали пожарные подразделения. По имеющимся данным, загорелся утеплитель в пристройке к производственному зданию.

Согласно предварительной информации, площадь пожара составляет порядка 80 квадратных метров, пострадавших нет.