Зашел за продуктами, вышел с автомобилем: «Пятерочка» запускает розыгрыш призов

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила розыгрыш более 500 ценных призов, главный из которых — автомобиль. Среди других подарков — крупная бытовая техника, посуда для готовки, а также сертификаты в магазины электроники и товаров для дома.

Участвовать могут все гости, совершившие покупку на сумму от 200 рублей в одном чеке. Чек необходимо зарегистрировать на сайте. Чем больше чеков — тем выше шансы на победу.

В акции также предусмотрены призы от партнёров. Так, при наличии в чеке от 200 рублей товаров под брендами Splat, АOS, Losk, Vernel, «Балтика 0 безалкогольное» и «Останкино» покупатели могут принять участие ещё и в еженедельном розыгрыше электросамокатов, кофемашин, грилей, гладильных систем, сертификатов в онлайн-магазин одежды и супермаркет спортивных товаров.

Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

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