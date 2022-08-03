11 человек пострадали и один погиб при пожаре на складе Ozon

Один человек погиб при пожаре на складе Ozon в Подмосковье, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. По информации канала «112», ещё 11 человек пострадали, двое из них госпитализированы.

Напомним, что возгорание произошло днём 3 августа. Его причиной могло стать короткое замыкания, однако подтверждённой информации о причинах пока нет. Со склада эвакуировали около тысячи человек, на месте работают экстренные службы.

В управлении регионального МЧС рассказали, что направили на место два пожарных вертолёта Ка-32, которые помогут в тушении возгорания. Площадь пожара составляет около 35 тысяч квадратных метров. Ущерб ещё только предстоит подсчитать, однако в Ozon уже пообещали компенсацию покупателям и продавцам.