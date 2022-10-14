Барнаульская пенсионерка получила серьезные травмы, споткнувшись об выброшенный рабочими асфальт

Пожилая женщина получила серьезную травму, запнувшись об наложенные на тропинку кучи асфальта. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», происшествие случилось на пересечении улиц Солнечная поляна и Георгия Исакова.

По словам очевидца, рабочие строят там новое здание и вокруг него положили асфальт.

«Но так, как асфальта было немного в избытке, решили выкинуть его на тропинку с противоположной стороны. Тропинка ведёт к Берёзовой роще, по которой ходит много людей, часто гуляют бабушки и дедушки», — отметила женщина.

Сегодня, 14 октября, одна из прохожих запнулась об кучу и получила травмы. Ей пришлось вызвать скорую, которая увезла пожилую жительницу Барнаула в больницу.