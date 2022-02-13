Барнаульская певица попала на мошенников при попытке вернуть деньги с Asos

Барнаульская певица Ольга Грушина стала жертвой мошенников, которые нашли её в комментариях сообщества интернет-магазина Asos во «ВКонтакте». Как она рассказала в своём Instagram, ей долго не приходил возврат средств с маркетплейса и она решила задать соответствующий вопрос в соцсетях компании.

Через некоторое время ей написала «менеджер» с аккаунта Asos-Chat Help. Там девушке заявили, что посылка с вещами уже дошла, но из-за «технического сбоя» деньги ей не вернулись. Для получения средств от Грушиной потребовали заполнить анкету вручную — по указанной в сообщении ссылке.

После ввода данных карты сайт «завис», и жительница краевой столицы снова ввела их. Однако спустя два часа Грушина обнаружила, что с её банковского счёта сняли сумму её заказа, который она ввела на «сайте». Певица снова написала в поддержку и рассказала о ситуации, где ей снова заявили об «ошибке» и попросили ещё раз прислать код из SMS — после у неё снова списали деньги, после чего занесли в «чёрный список».

Грушина заблокировали свои карты и пошла с заявлением в полицию.