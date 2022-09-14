Фура сбила лося на трассе в Алтайском крае

Фура сбила лося на трассе в Зональном районе Алтайского края. Инцидент произошел вечером 14 сентября, сообщает источник amic.ru

Животное погибло на месте от удара, пострадал ли водитель — не сообщается.

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Происшествия На Алтае водитель сбил лося — животное погибло, люди в машине получили травмы

Напомним, что 13 сентября на трассе между сёлами Волчиха и Новоегорьевское лось попал под колеса автомобиля. По словам очевидцев, животное решило перебежать дорогу и выскочило на трассу.

Люди получили травмы в виде ушибов и переломов, не угрожающих жизни. Лось погиб.