На сибирской трассе погибла девочка, вылетев из окна рейсового автобуса

В Новосибирской области 8 ноября перевернулся рейсовый автобус, в результате погибла семилетняя девочка. Очевидцы рассказали «КП-Новосибирск», что произошло на дороге, связывающей небольшой город с селом.

«Автобус отъехал от автостанции около 16 часов 10 минут. Нас было 13 человек, с водителем 14. Я ехал сзади, разговаривал с односельчанами. Прошло примерно минут 20-30, не больше, и я услышал крик спереди. Поворачиваю голову и вижу, что нас разворачивает поперёк дороги. Я только успел схватиться за поручень, и тут машину вообще повело», — отметил один из пассажиров.

Автобус перевернулся и завалился на обочину, заднее стекло выпало. Проезжавшие рядом водители бросились на помощь и начали доставать людей из транспорта. Медики приехали через пять минут, однако девочка умерла до приезда скорой.

«Ребёнка просто выкинуло в окно. А потом её ещё и придавило автобусом, как мы поняли. Мама погибшей девочки рядом с автобусом стояла, кричала от горя, её медики успокаивали. Других пассажиров увезли с переломами рёбер и бёдер, как я понял», — добавил собеседник.

По данным полиции, 40-летний водитель был трезв, он утверждает, что из-за гололёда не справился с управлением. В прокуратуре проверят, как перевозчик соблюдает законодательство о дорожной безопасности.