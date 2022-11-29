Названа причина внезапной смерти актрисы Стешенко

Муж актрисы Театра Луны Наталии Стешенко Владимир Семаго рассказал о состоянии артистки перед смертью. Об этом сообщает «МК».

По словам Семаго, жена вернулась домой из кафе, села в кресло и потеряла сознание. Позднее врачи заявили, что у Стешенко оторвался тромб. Как уточнил мужчина, незадолго до произошедшего Наталию мучили головные боли. Актриса предполагала, что их причиной были перепады погоды.

О внезапной смерти Стешенко стало известно 29 ноября. Уточнялось, что 37-летняя актриса была найдена мертвой в своей квартире на Ростовской набережной.

Известно, что 2000 году Наталия завоевала титул «Мисс Казахстан», но карьеру модели без сожаления променяла на актерское ремесло. Она поступила во ВГИК, а после играла окончания учебы стала работать в Театре Луны. Также Стешенко преподавала в детской студии «Маленькая Луна» при театре.