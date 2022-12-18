Один человек пострадал во время пожара в ТЦ в Челябинской области

Пожар произошёл в торговом центре в Снежинске Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС.

Возгорание началось в четырёхэтажном здании торгового центра «Универсам». В результате возгорания пострадал один человек.

Самостоятельно из здания эвакуировались около семидесяти человек. Ещё пятерых спасли сотрудники МЧС.

По предварительным данным, очаг возгорания был расположен на четвёртом этаже, где загорелись товары.