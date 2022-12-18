Один человек пострадал во время пожара в ТЦ в Челябинской области
Очаг возгорания находился на последнем этаже, где загорелись товары
18 декабря 2022, 18:10, Илья Звягинцев
Пожар произошёл в торговом центре в Снежинске Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС.
Возгорание началось в четырёхэтажном здании торгового центра «Универсам». В результате возгорания пострадал один человек.
Самостоятельно из здания эвакуировались около семидесяти человек. Ещё пятерых спасли сотрудники МЧС.
По предварительным данным, очаг возгорания был расположен на четвёртом этаже, где загорелись товары.
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