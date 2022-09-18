Три человека погибли в трёх ДТП на Алтае

На дорогах Республики Алтай в результате трёх ДТП погибли три человека, сообщили в региональном МВД.

Так, 16 сентября около 08:00 в селе Ильинка Шебалинского района 35-летний местный житель на автомобиле ВАЗ-2121 не справился с управлением и врезался в забор. От полученных травм автомобилист скончался на месте до приезда медиков.

В тот же день около 21:30 в Онгудайском районе 33-летний житель Шебалинского района на Nissan Teana сбил 53-летнего местного жителя, который переходил дорогу в зоне видимости пешеходного перехода без световозвращающих элементов. В данном случае потерпевший также умер на месте.

Помимо этого, 18 сентября около 02:00 в селе Чемал 22-летний местный житель разбился на мотоцикле после того, как на большой скорости не справился с управлением и выехал на тротуар, где транспорт опрокинулся. Выяснилось также, что байкер сел за руль без прав соответствующей категории.

Фото: 04.мвд.рф

По фактам всех ДТП полицейские проводят проверки.