Три человека погибли в трёх ДТП на Алтае
По фактам аварий полицейские проводят проверки
На дорогах Республики Алтай в результате трёх ДТП погибли три человека, сообщили в региональном МВД.
Так, 16 сентября около 08:00 в селе Ильинка Шебалинского района 35-летний местный житель на автомобиле ВАЗ-2121 не справился с управлением и врезался в забор. От полученных травм автомобилист скончался на месте до приезда медиков.
В тот же день около 21:30 в Онгудайском районе 33-летний житель Шебалинского района на Nissan Teana сбил 53-летнего местного жителя, который переходил дорогу в зоне видимости пешеходного перехода без световозвращающих элементов. В данном случае потерпевший также умер на месте.
Помимо этого, 18 сентября около 02:00 в селе Чемал 22-летний местный житель разбился на мотоцикле после того, как на большой скорости не справился с управлением и выехал на тротуар, где транспорт опрокинулся. Выяснилось также, что байкер сел за руль без прав соответствующей категории.
Фото: 04.мвд.рф
По фактам всех ДТП полицейские проводят проверки.