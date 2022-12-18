В Бийске собаки и дети ломают недостроенные горки

Бийчане пожаловались на то, что в городе ломают недостроенные детские горки. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Горожане посетовали на то, что постоянно видят собак, которые справляют нужду на горки и затем раскапывают их.

Также люди жалуются на детей, которые пытаются взобраться на недоделанные аттракционы и ломают горки.

Собачники считают, что строить горки в местах, где гуляют с животными, нельзя, но другие жители города уверены, что проблема в невоспитанности людей и их питомцев.