В Новосибирске толпа парней избила девушку

В Новосибирске трое парней напали на девушку, избили её и отобрали телефон, сообщает «КП-Новосибирск».

Со слов очевидицы, инцидент случился вечером 25 июня во дворе дома № 13 по улице Высоцкого.

«Мы с моим парнем проходили мимо и видели всю ситуацию от и до. Не знаю почему, но парни в какой-то момент напали на девушку. Отобрали телефон, разбили очки, ударили несколько раз по лицу и голове. Не думаю, что девушка сильно пострадала, потому что за неё вовремя вступились другие мужчины», — рассказала изданию местная жительница.

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Женщина отметила, что пострадавшей в один момент удалось убежать, но один из нападавших кинулся за ней. При этом злоумышленник вёл себя агрессивно и с окружающими: угрожал самой очевидице, кидал камни в машины, кричал на детей, оскорблял матерей и мужчину, который вступился за горожанку. Затем молодой человек сломал ему нос, напав со спины.

Сибирячка рассказала, что видит эту компанию молодых людей здесь не впервые и полагает, что они могли искать закладку с наркотиками.

В полиции «КП-Новосибирск» сообщили, что проводят проверку по факту произошедшего. Однако пострадавшая к правоохранителям не обращалась.