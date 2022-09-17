В Республике Алтай нашли трехлетнего мальчика, которого на улице оставила мать

В Республике Алтай нашли ребенка, брошенного собственной матерью. Как рассказал координатор движения «След. Алтай» Сергей Казанцев, мальчика он обнаружил, когда пришел в гости к знакомым.

Друзья рассказали, что увидели ребенка во дворе. Трехлетний мальчик гуля в одиночестве без сопровождения взрослых.

«Добровольцы немедленно сообщили в полицию. Сам ребёнок показал дверь квартиры, откуда вышел на улицу. Внутри находились несколько взрослых в состоянии алкогольного опьянения, никто из них родителем мальчика не являлся», — написали в сообществе «Вкурсе22».

Через некоторое время удалось найти телефон матери мальчика, но оказалось, что ей он совершенно не нужен.

Люди нашли бабушку ребенка, которая рассказала, что мать долгое время держала ее в неведении, а также согласилась забрать мальчика себе.