В Республике Алтай нашли трехлетнего мальчика, которого на улице оставила мать
Оказалось, что женщине ребенок не нужен, но люди нашли бабушку мальчика, которая забрала его себе
В Республике Алтай нашли ребенка, брошенного собственной матерью. Как рассказал координатор движения «След. Алтай» Сергей Казанцев, мальчика он обнаружил, когда пришел в гости к знакомым.
Друзья рассказали, что увидели ребенка во дворе. Трехлетний мальчик гуля в одиночестве без сопровождения взрослых.
«Добровольцы немедленно сообщили в полицию. Сам ребёнок показал дверь квартиры, откуда вышел на улицу. Внутри находились несколько взрослых в состоянии алкогольного опьянения, никто из них родителем мальчика не являлся», — написали в сообществе «Вкурсе22».
Через некоторое время удалось найти телефон матери мальчика, но оказалось, что ей он совершенно не нужен.
Люди нашли бабушку ребенка, которая рассказала, что мать долгое время держала ее в неведении, а также согласилась забрать мальчика себе.