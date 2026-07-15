Лёля из команды КВН "Союз" станет ведущей фестиваля "Лапки Тапки" в Барнауле

Как отмечают организаторы, это первый на Алтае фестиваль любви к домашним животным

15 июля 2026, 16:40, ИА Амител

Елена Гущина / Изображение: t.me/lapki_fest

Елена Гущина станет одной из ведущих главной сцены фестиваля "Лапки Тапки", который пройдет 8 августа в барнаульском парке "Изумрудный". Об этом сообщили в Telegram-канале мероприятия.

Лёля — актриса, певица и телеведущая, знакомая многим по КВН, шоу "Студия Союз" и другим ярким проектам.

«Вас ждет не только встреча с Еленой, но и ее музыкальный подарок со сцены. После выступления она проведет фото- и автограф-сессии для гостей фестиваля. Количество участников встречи ограничено, поэтому следите за организацией потока на площадке», — говорится в телеграм-канале.

Как сообщается на сайте мероприятия, "Лапки Тапки" — это первый на Алтае фестиваль любви к домашним животным.

В его рамках будут работать несколько тематических зон. Например, в "Лаполэнде" гостей и их питомцев будут ждать интерактивные площадки, груминг, дрессировка, фотозоны и многое другое. В "Лапки Маркете" можно будет купить все для питомца. В "Усатой Поликлинике" проведут осмотр у ветеринара, чистку ушей, стрижку когтей и вакцинацию. А в "Хвостатом Институте" пройдут лекции о питомцах: как воспитать, накормить и понять своего любимца.