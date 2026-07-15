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Лёля из команды КВН "Союз" станет ведущей фестиваля "Лапки Тапки" в Барнауле

Как отмечают организаторы, это первый на Алтае фестиваль любви к домашним животным

15 июля 2026, 16:40, ИА Амител

Елена Гущина / Изображение: t.me/lapki_fest
Елена Гущина / Изображение: t.me/lapki_fest

Елена Гущина станет одной из ведущих главной сцены фестиваля "Лапки Тапки", который пройдет 8 августа в барнаульском парке "Изумрудный". Об этом сообщили в Telegram-канале мероприятия.

Лёля — актриса, певица и телеведущая, знакомая многим по КВН, шоу "Студия Союз" и другим ярким проектам.

«Вас ждет не только встреча с Еленой, но и ее музыкальный подарок со сцены. После выступления она проведет фото- и автограф-сессии для гостей фестиваля. Количество участников встречи ограничено, поэтому следите за организацией потока на площадке», — говорится в телеграм-канале.

Как сообщается на сайте мероприятия, "Лапки Тапки" — это первый на Алтае фестиваль любви к домашним животным. 

В его рамках будут работать несколько тематических зон. Например, в "Лаполэнде" гостей и их питомцев будут ждать интерактивные площадки, груминг, дрессировка, фотозоны и многое другое. В "Лапки Маркете" можно будет купить все для питомца. В "Усатой Поликлинике" проведут осмотр у ветеринара, чистку ушей, стрижку когтей и вакцинацию. А в "Хвостатом Институте" пройдут лекции о питомцах: как воспитать, накормить и понять своего любимца.

Барнаул Парк "Изумрудный" Хорошие новости фестиваль мероприятия
       

Комментарии 12

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Гость

16:43:04 15-07-2026

Капитан команды КВН «95-й квартал» уже пятый год фестивалит

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Мусик

16:56:34 15-07-2026

Гость (16:43:04 15-07-2026) Капитан команды КВН «95-й квартал» уже пятый год фестивалит... щуточки у вас.

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Гость

17:47:10 15-07-2026

Собакофобы выход выход

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Шинник

18:09:50 15-07-2026

Гость (17:47:10 15-07-2026) Собакофобы выход выход... Это к Мусику. Он в миг всех соберет- замучаетесь отгавкиваться!

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Шинник

18:57:41 15-07-2026

Шинник (18:09:50 15-07-2026) Это к Мусику. Он в миг всех соберет- замучаетесь отгавкивать...
коллега, а давайте нас как-то будут различать !!!!

Вы с какого цеха ?
Фамилия мастера ...

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Мусик

19:23:58 15-07-2026

Шинник (18:57:41 15-07-2026) коллега, а давайте нас как-то будут различать !!!!

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Шинник

19:48:01 15-07-2026

Шинник (18:57:41 15-07-2026) коллега, а давайте нас как-то будут различать !!!!

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Мусик

23:00:48 15-07-2026

Шинник (18:57:41 15-07-2026) коллега, а давайте нас как-то будут различать !!!!

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Шинник

20:50:13 15-07-2026

Шинник (18:09:50 15-07-2026) Это к Мусику. Он в миг всех соберет- замучаетесь отгавкивать... Меня терзают те же смутные сомнения!

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Шинник

20:55:34 15-07-2026

Гость (17:47:10 15-07-2026) Собакофобы выход выход... Дофига что то коллег пришло в данную тему.

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Гость

17:55:34 15-07-2026

Так себе...
На любителя...

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Мусик

10:13:32 16-07-2026

Гость (17:55:34 15-07-2026) Так себе... На любителя... ... тяпки-ляпки и готово!

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