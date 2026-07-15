Лёля из команды КВН "Союз" станет ведущей фестиваля "Лапки Тапки" в Барнауле
Как отмечают организаторы, это первый на Алтае фестиваль любви к домашним животным
15 июля 2026, 16:40, ИА Амител
Елена Гущина станет одной из ведущих главной сцены фестиваля "Лапки Тапки", который пройдет 8 августа в барнаульском парке "Изумрудный". Об этом сообщили в Telegram-канале мероприятия.
Лёля — актриса, певица и телеведущая, знакомая многим по КВН, шоу "Студия Союз" и другим ярким проектам.
«Вас ждет не только встреча с Еленой, но и ее музыкальный подарок со сцены. После выступления она проведет фото- и автограф-сессии для гостей фестиваля. Количество участников встречи ограничено, поэтому следите за организацией потока на площадке», — говорится в телеграм-канале.
Как сообщается на сайте мероприятия, "Лапки Тапки" — это первый на Алтае фестиваль любви к домашним животным.
В его рамках будут работать несколько тематических зон. Например, в "Лаполэнде" гостей и их питомцев будут ждать интерактивные площадки, груминг, дрессировка, фотозоны и многое другое. В "Лапки Маркете" можно будет купить все для питомца. В "Усатой Поликлинике" проведут осмотр у ветеринара, чистку ушей, стрижку когтей и вакцинацию. А в "Хвостатом Институте" пройдут лекции о питомцах: как воспитать, накормить и понять своего любимца.
16:43:04 15-07-2026
Капитан команды КВН «95-й квартал» уже пятый год фестивалит
16:56:34 15-07-2026
Гость (16:43:04 15-07-2026) Капитан команды КВН «95-й квартал» уже пятый год фестивалит... щуточки у вас.
17:47:10 15-07-2026
Собакофобы выход выход
18:09:50 15-07-2026
Гость (17:47:10 15-07-2026) Собакофобы выход выход... Это к Мусику. Он в миг всех соберет- замучаетесь отгавкиваться!
18:57:41 15-07-2026
Шинник (18:09:50 15-07-2026) Это к Мусику. Он в миг всех соберет- замучаетесь отгавкивать...
коллега, а давайте нас как-то будут различать !!!!
Вы с какого цеха ?
Фамилия мастера ...
19:23:58 15-07-2026
Шинник (18:57:41 15-07-2026) коллега, а давайте нас как-то будут различать !!!!
19:48:01 15-07-2026
Шинник (18:57:41 15-07-2026) коллега, а давайте нас как-то будут различать !!!!
23:00:48 15-07-2026
Шинник (18:57:41 15-07-2026) коллега, а давайте нас как-то будут различать !!!!
20:50:13 15-07-2026
Шинник (18:09:50 15-07-2026) Это к Мусику. Он в миг всех соберет- замучаетесь отгавкивать... Меня терзают те же смутные сомнения!
20:55:34 15-07-2026
Гость (17:47:10 15-07-2026) Собакофобы выход выход... Дофига что то коллег пришло в данную тему.
17:55:34 15-07-2026
Так себе...
На любителя...
10:13:32 16-07-2026
Гость (17:55:34 15-07-2026) Так себе... На любителя... ... тяпки-ляпки и готово!