Создатели мультфильма "Леди Баг и Супер-Кот" подали в России 94 иска за 12 дней
В арбитражных судах — десятки исков к ИП и фирмам, плюс иск на 30 миллионов рублей к "Ленте" и ее партнерам
15 июля 2026, 17:17, ИА Амител
Французская компания Miraculous Corp., которая управляет правами на франшизу "Леди Баг и Супер‑Кот", в конце июня развернула масштабную судебную активность в России.
Как выяснило РИА Новости, с 19 по 30 июня компания подала 94 иска в арбитражные суды различных регионов. За 12 дней обращения поступили, в частности, в суды Ростовской области, Калмыкии, Краснодарского края, Башкирии, Чечни, Самарской и Оренбургской областей.
В большинстве случаев требования касаются взыскания компенсации за нарушение авторских прав. Суммы по таким искам обычно составляют несколько десятков тысяч рублей, а ответчиками выступают индивидуальные предприниматели и небольшие компании.
«Отдельный и самый крупный спор сейчас рассматривает Арбитражный суд Москвы: Miraculous Corp. требует взыскать 30 миллионов рублей с ООО "Лента" (петербургская компания, управляющая торговой сетью), а также с московских ООО "2Х2 Эдженси" и ООО "Р‑СПБ"», — говорится в публикации.
Интересно, что эти же юрлица ранее фигурировали в иске американской ZAG America, которая требовала 60 миллионов рублей компенсации за использование образов Леди Баг и Супер‑Кота. Однако год назад суд оставил тот иск без рассмотрения — причиной стали проблемы с доверенностью лица, подписавшего заявление.
Параллельно компания укрепляет свои позиции в России в правовом поле: в апреле Роспатент зарегистрировал на имя Miraculous два товарных знака. Один — изображение Супер‑Кота в костюме супергероя и маске, второй — словесный знак ZAG Heroez Miraculous.
Под этими брендами Miraculous Corp. сможет выпускать и продавать в РФ косметику, бижутерию, одежду, канцтовары и другие товары. Напомним, Miraculous Corp. была создана в 2024 году французскими студиями Mediawan и ZAG специально для управления франшизой популярного мультсериала.
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в крае крайне невежественный бизнес насчет авторских прав и дизайнеры не лучше. Так что поделом, штрафуйте. Ждем штрафов за софт левый и за ворованные шрифты
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Поддержание патентных прав вражеских государств?