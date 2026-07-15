Ребенок погиб от удара током в Новосибирске
Мальчик прикоснулся к водосточной трубе
15 июля 2026, 16:49, ИА Амител
В Новосибирске десятилетний мальчик умер от удара током, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области.
По данным правоохранителей, вечером 13 июля ребенок гулял у домовладения на ул. Станичной в Дзержинском районе города. Он прикоснулся к водосточной трубе, которая находилась под напряжением, и получил удар электрическим током.
От полученных травм школьник скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области», — передает пресс-служба.
В марте этого года от удара током погиб мальчик 2014 года рождения в Барнауле. Ребенок играл на крыше гаражей и задел электропровод под напряжением.
Как выяснили правоохранители, гараж был установлен незаконно, а его владелец самовольно подключил постройку к электричеству.
17:59:06 15-07-2026
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Как ток может неосторожно идти по водостоку?
19:25:32 15-07-2026
гость (17:59:06 15-07-2026) Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении ... Ну по разному. Смотря какой ток- постоянный или переменный?
19:30:22 15-07-2026
гость (17:59:06 15-07-2026) Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении ... Нашел где петросянить.
22:18:32 15-07-2026
Петросянят такие как ты, у которых ток детей убиаает.