Билли и Бинти показали акробатические трюки в барнаульском зоопарке. Фото и видео

Пушистые артисты выступили в дуэте

15 июля 2026, 16:50, ИА Амител

Гиббон Бинти из барнаульского зоопарка / Фото: барнаульский зоопарк

В барнаульском зоопарке пара гиббонов, Билли и Бинти, не только поет вместе, но и показывает акробатические номера.

На этот раз громких артистов застали утром. Гиббоны хватались длинными лапами за веревки и перепрыгивали на деревянные пристройки. Бинти даже "принарядилась": с возрастом она начинает приобретать серо-бежевый окрас, Билли же пока остается черным.

Недавно барнаульцы, живущие рядом с зоопарком, сообщили, что часто просыпаются под странные возгласы животных. Как оказалось, это Билли и Бинти поют дуэтом. Для них это не просто крики, а признак связи и диалог.