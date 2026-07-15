Билли и Бинти показали акробатические трюки в барнаульском зоопарке. Фото и видео
Пушистые артисты выступили в дуэте
15 июля 2026, 16:50, ИА Амител
Гиббон Бинти из барнаульского зоопарка / Фото: барнаульский зоопарк
В барнаульском зоопарке пара гиббонов, Билли и Бинти, не только поет вместе, но и показывает акробатические номера.
На этот раз громких артистов застали утром. Гиббоны хватались длинными лапами за веревки и перепрыгивали на деревянные пристройки. Бинти даже "принарядилась": с возрастом она начинает приобретать серо-бежевый окрас, Билли же пока остается черным.
Недавно барнаульцы, живущие рядом с зоопарком, сообщили, что часто просыпаются под странные возгласы животных. Как оказалось, это Билли и Бинти поют дуэтом. Для них это не просто крики, а признак связи и диалог.
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