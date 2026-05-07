Пульмонолог: майские пикники могут навредить легким
Даже кратковременное вдыхание дыма может спровоцировать обострение и ухудшить функцию легких
07 мая 2026, 20:37, ИА Амител
Пикники на майских праздниках могут быть опасны для здоровья из-за вредных факторов, таких как лесная пыль, дым от мангалов и пыльца растений, сообщила газете "Известия" врач-пульмонолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.
Эксперт рассказала, что дым от мангала содержит мелкодисперсные частицы, которые могут проникать глубоко в альвеолы легких. Также в дыме присутствуют полициклические ароматические углеводороды и угарный газ.
«Мелкодисперсные частицы вызывают воспаление дыхательных путей, а полициклические ароматические углеводороды при регулярном воздействии могут приводить к мутациям ДНК. Пациенты с бронхиальной астмой или хронической обструктивной болезнью легких могут испытывать ухудшение функции легких и обострение заболевания даже при кратковременном вдыхании дыма», — предупредила она.
Цагараева отметила, что лесная пыль также представляет опасность. В ее состав входят пыльца растений, споры плесени, частицы почвы и фрагменты растительности. У людей с предрасположенностью к аллергии иммунная система может воспринимать эти частицы как угрозу, что приводит к выбросу гистамина и развитию аллергической реакции. Это может проявляться в виде отека слизистой оболочки, бронхоспазма и увеличения выработки слизи.
Врач подчеркнула, что о проблемах со здоровьем могут свидетельствовать навязчивый сухой кашель, кашель с трудноотделяемой мокротой, свистящие хрипы, чувство стеснения в груди, одышка, частые приступы чихания и зуд в носу или глазах. Если одышка сохраняется даже в состоянии покоя, сопровождается синюшностью губ или ногтей, а также спутанностью сознания, это может указывать на дыхательную недостаточность, требующую медицинской помощи.
«Чтобы минимизировать риски во время пикника, важно правильно выбирать место для отдыха. Мангал следует размещать так, чтобы дым не направлялся в сторону людей. Пищу рекомендуется готовить на сухих лиственных дровах или качественном древесном угле, избегая использования окрашенной древесины, пластика и ДСП», - заключила врач.
22:18:36 07-05-2026
Пикники на майских праздниках могут быть опасны для здоровья////////
Пикники на длинных зимних каникулах ещё опаснее. Просто смертельно опасны.
23:19:56 07-05-2026
Гость (22:18:36 07-05-2026) Пикники на майских праздниках могут быть опасны для здоровья... Зимой пикники менее опасны. Холодно, потому дым поднимается вертикально вверх, в мае, когда тепло, дым стелется по земле, дует ветер и дым лезет в глаза, а значит и в легкие. Все просто.
Да и на майских жарить шашлык очень удобно- Первого пожарил, два дня отдохнул, пять дней поработал, пожарил на 9-е и снова два дня отдыха. Что еще надо то? Кто не хочет отдыхать 2 по 2 - можно вкалывать на дачах!
05:30:23 08-05-2026
Гость (22:18:36 07-05-2026) Пикники на майских праздниках могут быть опасны для здоровья... Что то много медицинских советчиков стало в сми. Прям не знаешь, рождаться, что бы жить или лучше сразу умереть, потому что жить по их "указушкам" очень вредно.
22:55:01 07-05-2026
Ну всё, не едать нам шашлыков.....
07:41:28 08-05-2026
Гость (22:55:01 07-05-2026) Ну всё, не едать нам шашлыков........ Как прекрасно что мы не вы...
12:50:39 08-05-2026
А как они могут навредить печени...
14:02:01 08-05-2026
Гость (12:50:39 08-05-2026) А как они могут навредить печени...... 100гр запеченного мяса разнесут вашу печень на молекулы))))
Что за бредятина про вред шашлыков и смертельную опасность от дыма мангала! Можно подумать, аудитория СМИ исключительно профессиональные повара, фигачят каждый день с утра до вечера у открытого огня. Да люди в основном 2-3 раза в год, а то и реже участвуют в пикниках с приготовлением шашлыков. Зачем каждый день размещают статьи-пугалки, стараются отравить настроение народу: фрукты вредны; овощи, кроме капусты, нельзя, капусту тоже не всем; крупы опасны; от мяса и рыбы можно умереть и т.д.
15:36:41 08-05-2026
Гость (14:02:01 08-05-2026) 100гр запеченного мяса разнесут вашу печень на молекулы))))... Кушай сено. Здоровее будешь. Не надо нервничать.