Даже кратковременное вдыхание дыма может спровоцировать обострение и ухудшить функцию легких

07 мая 2026, 20:37, ИА Амител

Пикник, шашлыки / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Пикники на майских праздниках могут быть опасны для здоровья из-за вредных факторов, таких как лесная пыль, дым от мангалов и пыльца растений, сообщила газете "Известия" врач-пульмонолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

Эксперт рассказала, что дым от мангала содержит мелкодисперсные частицы, которые могут проникать глубоко в альвеолы легких. Также в дыме присутствуют полициклические ароматические углеводороды и угарный газ.

«Мелкодисперсные частицы вызывают воспаление дыхательных путей, а полициклические ароматические углеводороды при регулярном воздействии могут приводить к мутациям ДНК. Пациенты с бронхиальной астмой или хронической обструктивной болезнью легких могут испытывать ухудшение функции легких и обострение заболевания даже при кратковременном вдыхании дыма», — предупредила она.

Цагараева отметила, что лесная пыль также представляет опасность. В ее состав входят пыльца растений, споры плесени, частицы почвы и фрагменты растительности. У людей с предрасположенностью к аллергии иммунная система может воспринимать эти частицы как угрозу, что приводит к выбросу гистамина и развитию аллергической реакции. Это может проявляться в виде отека слизистой оболочки, бронхоспазма и увеличения выработки слизи.

Врач подчеркнула, что о проблемах со здоровьем могут свидетельствовать навязчивый сухой кашель, кашель с трудноотделяемой мокротой, свистящие хрипы, чувство стеснения в груди, одышка, частые приступы чихания и зуд в носу или глазах. Если одышка сохраняется даже в состоянии покоя, сопровождается синюшностью губ или ногтей, а также спутанностью сознания, это может указывать на дыхательную недостаточность, требующую медицинской помощи.