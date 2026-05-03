Шашлыки на майские праздники планирует каждый четвертый житель Барнаула

Наибольшая вовлеченность зафиксирована среди семей с детьми

03 мая 2026, 21:32, ИА Амител

Шашлыки / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Около 27% жителей Барнаула планируют провести майские праздники за шашлыками. Такие данные приводит сервис SuperJob, отмечая, что большинство из этой группы собираются самостоятельно готовить мясо.

Согласно опросу, еще 3% респондентов получили приглашения в гости, а 2% намерены совмещать оба формата — и участвовать в приготовлении, и навещать друзей или родственников. При этом почти половина опрошенных, 49%, заявили, что не рассматривают такой вариант отдыха.

Исследование выявило и различия между группами. Мужчины чаще планируют шашлыки — 32% против 22% среди женщин. Молодежь до 35 лет реже отказывается от таких поездок, тогда как жители старше 45 лет чаще готовы самостоятельно заниматься приготовлением. Более активными оказались и горожане с доходом от 150 тысяч рублей в месяц — они чаще не только устраивают шашлыки, но и ходят в гости. Наибольшая вовлеченность зафиксирована среди семей с детьми.

Что касается предпочтений в мясе, лидирует свинина — ее выбирают 39% участников опроса. Далее следует ассорти из разных видов мяса с результатом 25%, а на третьем месте — курица, которую предпочитают 14% респондентов.